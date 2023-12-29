Польща підтвердила, що її повітряний простір порушила російська ракета

Генеральний штаб Війська Польського заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета.

Про це на брифінгу після засідання Бюро національної безпеки Польщі заявив начальник Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

"Усе вказує на те, що російська ракета вторглася в повітряний простір Польщі. Ми маємо підтвердження цього на національному та союзницькому радарах", – сказав Кукула.

Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, в польський повітряний простір влетіла російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда скликав на 13:00 засідання Бюро національної безпеки після того, як стало відомо, що на польську територію з України залетів невідомий об'єкт.

Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува – саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Це сталось на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні. В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

Глава Міноборони Польщі заявив, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником Генерального штабу і оперативним командувачем Збройних сил.