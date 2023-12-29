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МЗС Німеччини про обстріл РФ: Ні на сантиметр не відійдемо від України

П'ятниця, 29 грудня 2023, 18:08

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило підтримку Україні після масованого російського обстрілу ракетами й дронами, який забрав життя понад 20 людей.

Про це німецьке МЗС повідомило у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство заявило, що незадовго до Нового року Росія "знову розв'язала терор по всій Україні".

"Понад 100 ракет та безпілотників зруйнували, серед іншого, пологовий будинок та відірвали людей від їхнього повсякденного життя у смерть. Навіть у 2024 році ми не відійдемо від України ні на сантиметр", – наголосили там.

У ніч проти 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. За останніми даними, загинули щонайменше 26 людей, понад 120 дістали поранення.

Обстріл засудила низка європейських країн.

Голова МЗС Дмитро Кулеба на цьому тлі обговорив із топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем постачання Україні систем ППО і військові пріоритети на 2024 рік.

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Німеччина Війна з РФ