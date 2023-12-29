МЗС Німеччини про обстріл РФ: Ні на сантиметр не відійдемо від України

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило підтримку Україні після масованого російського обстрілу ракетами й дронами, який забрав життя понад 20 людей.

Про це німецьке МЗС повідомило у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство заявило, що незадовго до Нового року Росія "знову розв'язала терор по всій Україні".

"Понад 100 ракет та безпілотників зруйнували, серед іншого, пологовий будинок та відірвали людей від їхнього повсякденного життя у смерть. Навіть у 2024 році ми не відійдемо від України ні на сантиметр", – наголосили там.

Kurz vor dem Jahreswechsel bringt Russland erneut Terror über die ganze #Ukraine. Mehr als 100 Raketen & Drohnen haben u.a. eine Geburtsklinik zerstört, Menschen aus dem Alltag in den Tod gerissen. Auch 2024 rücken wir keinen Zentimeter von der Seite der 🇺🇦. #StandWithUkraine — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 29, 2023

У ніч проти 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. За останніми даними, загинули щонайменше 26 людей, понад 120 дістали поранення.

Обстріл засудила низка європейських країн.

Голова МЗС Дмитро Кулеба на цьому тлі обговорив із топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем постачання Україні систем ППО і військові пріоритети на 2024 рік.