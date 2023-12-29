МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины

Министерство иностранных дел Германии выразило поддержку Украине после массированного российского обстрела ракетами и дронами, который унес жизни более 20 человек.

Об этом немецкий МИД сообщил в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство заявило, что незадолго до Нового года Россия "снова развязала террор по всей Украине".

"Более 100 ракет и беспилотников разрушили, среди прочего, роддом и оторвали людей от их повседневной жизни в смерть. Даже в 2024 году мы не отойдем от Украины ни на сантиметр", – отметили там.

Kurz vor dem Jahreswechsel bringt Russland erneut Terror über die ganze #Ukraine. Mehr als 100 Raketen & Drohnen haben u.a. eine Geburtsklinik zerstört, Menschen aus dem Alltag in den Tod gerissen. Auch 2024 rücken wir keinen Zentimeter von der Seite der 🇺🇦. #StandWithUkraine — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 29, 2023

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. По последним данным, погибли по меньшей мере 26 человек, более 120 получили ранения.

Обстрел осудил ряд европейских стран.

Глава МИД Дмитрий Кулеба на этом фоне обсудил с топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поставки Украине систем ПВО и военные приоритеты на 2024 год.