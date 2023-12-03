Керівна партія Грузії хоче заборонити внески для політсил від юридичних осіб

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" внесла проєкт закону, за яким політичні партії не зможуть отримувати пожертви від юридичних осіб.

Про це повідомляє SOVA, пише "Європейська правда".

Проєкт пропонує зміни до закону "Про політичні об’єднання громадян". Серед них – заборона фінансових та матеріальних пожертв на користь політсил від юридичних осіб.

Також прпоонують знизити верхню межу дозволених річних витрат партії з 0,05% до 0,04% ВВП за попередній рік.

У "Мрії" заявили, що у разі схвалення проєкту Грузія врахує рекомендацію Венеційської комісії щодо зменшення впливу олігархів, де йдеться про заборону фінансування політичних партій юрособами.

Законопроєкт офіційно презентують на засіданні бюро парламенту у понеділок, 4 грудня.

Нагадаємо, нещодавно президентка Грузії розкритикувала ініційовані урядом поправки до закону "Про громадянство".

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