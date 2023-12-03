Правящая партия Грузии хочет запретить взносы для политсил от юридических лиц
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" внесла проект закона, согласно которому политические партии не смогут получать пожертвования от юридических лиц.
Об этом сообщает SOVA, пишет "Европейская правда".
Проект предлагает изменения в закон "О политических объединениях граждан". Среди них – запрет финансовых и материальных пожертвований в пользу политсил от юридических лиц.
Также предлагают снизить верхнюю границу разрешенных годовых расходов партии с 0,05% до 0,04% ВВП за предыдущий год.
В "Мечте" заявили, что в случае принятия проекта Грузия учтет рекомендацию Венецианской комиссии по уменьшению влияния олигархов, где говорится о запрете финансирования политических партий юрлицами.
Законопроект официально представят на заседании бюро парламента в понедельник, 4 декабря.
Напомним, недавно президент Грузии раскритиковала инициированные правительством поправки в закон "О гражданстве".
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