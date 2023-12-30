Німеччина виділить ще понад 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України

Німецький державний банк розвитку KfW надасть понад 24 млн євро на відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні у Twitter (X).

"Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах 🇺🇦, що постраждали від російських атак.

Вчора НЕК Укренерго та KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту", – йдеться у повідомленні.

Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах 🇺🇦, що постраждали від російських атак.



Вчора @NPCUkrenergo та @KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту. pic.twitter.com/dWcamL0LoX — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 30, 2023

Раніше у грудні стало відомо, що уряд Німеччини виділить 88,5 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України, яка зазнає ударів РФ по своїй інфраструктурі.

Таким чином, загальний внесок Німеччини до Фонду енергетичної підтримки склав 218 мільйонів євро. Берлін залишається найбільшим його донором, де з лютого 2022 року зібрали близько 400 млн євро.

Європейська енергетична спільнота організовує тендери на закупівлю товарів та контролює використання цих коштів.

Раніше федеральний уряд Німеччини розпочав реалізацію чергового пакета допомоги Україні на суму 6,1 мільйона євро, який зокрема включає генератори, обігрівачі і намети.