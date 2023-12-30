Washington Post: РФ працює над зменшенням підтримки України у Франції

Росія нарощує зусилля з підриву французької підтримки Києва, її пропагандистські зусилля є частиною війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі The Washington Post, який посилається на документи Кремля та інтерв'ю з європейськими посадовцями з питань безпеки та ультраправими політичними діячами.

Кремлівські документи, отримані європейською спецслужбою, показують, що Сергєй Кирієнко, перший заступник голови адміністрації президента Владіміра Путіна, доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичному розбрату у Франції через соціальні мережі і французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів.

У документах, з якими ознайомилася WP, ці фігури не були названі поіменно. Мета Москви – підірвати підтримку України і послабити рішучість НАТО, свідчать документи. Ці зусилля нагадують аналогічне втручання в Німеччині, де Кремль намагався об'єднати крайніх правих і крайніх лівих в антивоєнний альянс, про що раніше повідомляла WP.

Серед тез, які мали посилити кремлівські стратеги, було твердження, що західні санкції проти Росії завдали шкоди французькій економіці через зниження обсягів торгівлі, внаслідок чого країна ризикує потрапити в "найглибшу за останні роки соціально-економічну кризу", а також твердження, що постачання зброї в Україну залишило Францію без зброї для самозахисту.

Кілька щотижневих презентацій "інформаційної панелі" для кремлівських посадовців у 2022 році свідчать про те, що Москва вважала Францію вразливою до політичних потрясінь. Посилаючись на соціологічні опитування, стратеги зазначили, що 30 відсотків французів зберегли позитивне ставлення до Росії, що є другим найвищим показником серед західноєвропейських країн після Італії, тоді як 40 відсотків були схильні не вірити повідомленням про Україну у власних французьких ЗМІ.

Пізніше, у 2023 році, кремлівська група Кирієнка наказала стратегам просувати меседжі, які б збільшили кількість тих, хто у Франції не бажає "платити за війну іншої країни", як свідчить один з документів. Їм також було наказано посилити "страх перед прямою конфронтацією з Росією і початком Третьої світової війни за участю Європи", а також збільшити кількість тих, хто хоче "діалогу з Росією щодо побудови спільної європейської архітектури безпеки". У документах йдеться про те, що Сполучені Штати використовують Україну як інструмент для послаблення позицій Росії в Європі.

Документи свідчать, що створені кремлівськими політтехнологами "ферми тролів" продукували та публікували в соціальних мережах контент і статті з критикою західної підтримки уряду президента України Володимира Зеленського. В одній із записок, написаній одним із стратегів у червні 2023 року, співробітник "ферми тролів" отримав вказівку створити "200-символьний коментар француза середнього віку", який вважає підтримку України з боку Європи "дурною авантюрою". Вигаданий француз також мав стверджувати, що підтримка України обертається "інфляцією... і падінням рівня життя".

Відповідаючи на запитання про документи, речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що вони звучать як "не більше ніж черговий фейк або повна нісенітниця", частково тому, що Кирієнко зосереджується на внутрішній політиці, а частково тому, що "всім аналітикам зрозуміло", що "вся Європа страждає" від санкцій проти Росії, "і не потрібно це ніяк розкручувати".

Меседжі Кремля поки що мали обмежений резонанс у Франції, де президент Емманюель Макрон перебуває в авангарді європейських зусиль на підтримку України, і більшість населення підтримує його.

Але, за словами Томаса Гомара, директора Французького інституту міжнародних відносин, видимість проросійських акаунтів у соціальних мережах у Франції зростає, а рейтинги схвалення французьких ультраправих партій зростають. Риторика союзників Росії про ціну війни в Україні все частіше поєднується з ідеєю про те, що це американська авантюра і що Франція повинна утвердити себе як велика держава і відновити відносини з Росією.

Нагадаємо, у листопаді Франція звинуватила Росію в дезінформаційній кампанії у вигляді поширення в соцмережах зображень з малюнками зірок Давида, які з'явилися на будинках у Парижі на початку цього тижня.

Після 7 жовтня, з моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, у Франції зафіксували 887 подій та інцидентів антисемітського характеру, у зв'язку з якими затримали понад 400 людей.