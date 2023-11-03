У Франції за жовтень зафіксували майже 900 антисемітських інцидентів

У Франції з моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль зареєстрували майже 900 антисемітських інцидентів і затримали понад 400 осіб.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерела у поліції, пише "Європейська правда".

Після 7 жовтня у Франції зафіксували 887 подій та інцидентів антисемітського характеру.

Частина вочевидь сталися за останні кілька днів, оскільки ще у вівторок глава МВС казав про 857 інцидентів. Ця цифра вже більша, ніж за увесь час 2023 року до ескалації на Близькому Сході.

Правоохоронці затримали 442 осіб.

Останні соцопитування засвідчили, що 83% французів стурбовані зростанням кількості антисемітських інцидентів.

Три чверті опитаних бачать ризики напруги у Франції на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Нагадаємо, у Парижі затримали пару з Молдови, яких звинувачують у тому, що вони наносили на будівлі зірки Давида "на замовлення третьої особи". В ніч з 30 на 31 жовтня в одному з округів Парижа на стінах намалювали близько 60 зірок.

У Лондоні цими вихідними після пропалестинського маршу за розпалювання ненависті затримали двох жінок.

Читайте також: Європейський фронт ізраїльської війни: як пропалестинські протести розкололи ЄС.