У чергах на кордоні Польщі з Україною стоять близько 2500 вантажівок

На українсько-польському кордоні станом на ранок понеділка, 4 грудня, перебувало приблизно 2500 вантажних транспортних засобів.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що польські перевізники блокують український кордон на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне". З 23 листопада додався ПП "Шегині – Медика".

"Загалом станом на ранок сьогодні на всіх цих напрямках у бік України на території Польщі в чергах перебувало близько 2,5 тис. транспортних засобів", – сказав Демченко.

Найбільше вантажівок – майже 900 – зібралось навпроти пункту пропуску "Рава-Руська".

Деяка кількість транспортних засобів перетинає кордон і на виїзд, і в'їзд до Польщі. Найбільш інтенсивний рух у напрямку ПП "Краківець".

Нагадаємо, у п’ятницю представники відповідальних за інфраструктуру відомств України і Польщі зустрілися у Варшаві та погодили кілька пунктів з метою вирішити ситуацію з блокадою польських перевізників, яка триває з 6 листопада.

Також з п’ятниці до блокади долучилися словацькі перевізники.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.