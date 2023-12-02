Майже тисяча вантажівок стоїть у черзі на словацькому кордоні

Станом на ранок суботи на словацькому кордоні у черзі на в'їзд в Україну стоять 955 вантажівок.

Як пише "Європейська правда", про це Укрінформу заявила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

Вона повідомила, що у пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" очікують на виїзд з України 32 автомобілі, на в'їзд – 955.

За словами Сенгетовської, ще 1100 автомобілів перебувають у черзі на в'їзд в Україну з Угорщини у пункті пропуску "Чоп (Тиса) – Захонь".

Вона додала, що на пропускну спроможність пункту пропуску "Дякове – Халмеу" практично не вплинув страйк перевізників Словаччини, де в черзі на в'їзд в Україну стоять 150 вантажних автомобілів, на виїзд – 30.

Нагадаємо, що словацькі перевізники 1 грудня по обіді почали анонсовану блокаду руху вантажівок на КПП біля Ужгорода.

Раніше асоціація словацьких перевізників анонсувала блокаду КПП на невизначений термін, починаючи з 1 грудня – з такими ж вимогами, як у польських блокувальників кордону.

Водночас блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.