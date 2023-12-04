В очередях на границе Польши с Украиной стоят около 2500 грузовиков

На украинско-польской границе по состоянию на утро понедельника, 4 декабря, находилось примерно 2500 грузовых транспортных средств.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что польские перевозчики блокируют украинскую границу на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Гребенное". С 23 ноября добавился ПП "Шегини – Медыка".

"Всего по состоянию на утро сегодня на всех этих направлениях в сторону Украины на территории Польши в очередях находилось около 2,5 тыс. транспортных средств", – сказал Демченко.

Больше всего грузовиков – почти 900 – собралось напротив пункта пропуска "Рава-Русская".

Некоторое количество транспортных средств пересекает границу и на выезд, и въезд в Польшу. Наиболее интенсивное движение в направлении ПП "Краковец".

Напомним, в пятницу представители ответственных за инфраструктуру ведомств Украины и Польши встретились в Варшаве и согласовали несколько пунктов с целью решить ситуацию с блокадой польских перевозчиков, которая продолжается с 6 ноября.

Также с пятницы к блокаде присоединились словацкие перевозчики.

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