Уряди України й Польщі готують заходи для розблокування кордону, кілька пунктів погодили

Представники відповідальних за інфраструктуру відомств України і Польщі зустрілися у Варшаві, обговорюючи заходи для зняття блокади польських перевізників на кордоні, та вже погодили кілька пунктів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Від України ключовим учасником зустрічі був заступника міністра Сергій Деркач, від Польщі – держсекретар Мінінфраструктури Рафал Вебер, були присутні також посадовці польського Мінфіну та МВС.

У міністерстві заявили, що сторони вже погодили наступні заходи:

відкриття пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;

створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова". Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці;

запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" терміном в один місяць.

"Питання скасування чи змін до "транспортного безвізу" не обговорювалось та не було на порядку денному", – зазначили у Мінвідновлення.

Крім того, там назвали неприйнятною вимогу польських перевізників про те, щоб "Угринів – Долгобичув" та "Нижанковичі – Мальховіце" працювали лише для транспорту з реєстрацією у країнах ЄС.

"Така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма стосовно інших країн. Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) 30 листопада", – зазначили у міністерстві.

Водночас, повідомили у Мінвідновлення, вони готують "стратегічні рішення", які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.

"Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон. Також йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску (з українського боку стратегія розбудови вже готова)", – розповіли у міністерстві.

Нагадаємо, польські далекобійники розпочали протест 6 листопада, вимагаючи від ЄС, серед іншого, відновити дозвільну систему для українських водіїв, які в'їжджають до Євросоюзу.

Держприкордонслужба України повідомила, що станом на ранок п’ятниці загалом на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів.