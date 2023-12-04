Нігер, де стався переворот, розриває військове партнерство з ЄС

Хунта Нігеру, яка прийшла до влади в результаті перевороту в липні, в понеділок оголосила про розривання військового партнерства з Європейським Союзом та відкликання дозволу на розгортання місії ЄС у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на нігерське МЗС повідомило агентство Reuters.

Партнерство між ЄС і Нігером почалось у 2012 році після створення місії EUCAP (Місії ЄС із розбудови спроможностей) у Сахелі-Нігері. Згідно з офіційними даними, місія налічувала до 150 працівників.

Завдання місії EUCAP у Нігері полягало в допомозі зі зміцнення сектора внутрішньої безпеки країни та його спроможності протистояти різноманітним загрозам безпеці. Здійснювалось це шляхом навчання, стратегічних консультацій та надання обладнання.

Військовий переворот у Нігері стався 26 липня 2023 року. Законно обраний президент країни Мохамед Базум відтоді залишається під вартою.

Колишня французька колонія, Нігер до перевороту був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахеля в Західній і Центральній Африці.

У жовтні Рада ЄС схвалила "рамку" обмежувальних заходів проти Нігеру, де після держперевороту до влади прийшла хунта.