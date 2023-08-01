ЄС оголосив добровільну евакуацію для персоналу в Нігері, де відбувся переворот

Європейський Союз вирішив не евакуйовувати весь персонал свого представництва в Нігері після державного перевороту в цій країні, але запропонував своїм працівникам можливість добровільно виїхати.

Про це на брифінгу у вівторок повідомила речниця Європейської комісії Набіла Маcсралі, передає кореспондент "Європейської правди".

Представниця Єврокомісії зауважила, що для ЄС головним пріоритетом залишається безпека його громадян у Нігері, й там "стежать за ситуацією щохвилини".

"Після державного перевороту в Нігері ЄС вирішив запропонувати своєму персоналу (в країні. – Ред.) можливість виїхати на добровільній основі. Але ми не ухвалили жодного офіційного рішення про евакуацію персоналу", – додала вона.

Массралі не уточнила, чому Брюссель не ухвалив рішення про евакуацію за прикладом Франції, але підкреслила, що ситуацію "постійно переглядають".

"Присутність представників ЄС у Нігері наразі зберігається", – сказала речниця Єврокомісії.

26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Мохамеда Базума, якого схопили і відсторонили від влади. Новим лідером країни оголосили армійського генерала Абдурахмана Тчіані.

Нігер, колишня французька колонія, був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахеля в Західній і Центральній Африці.