Фермери заблокували центр Кишинева: до будівлі уряду привезли мішки з гноєм і сіном

У молдовському Кишиневі фермери у вівторок, 5 грудня, влаштували акцію протесту, заблокувавши центр міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Учасники акції привезли до будівлі молдовського уряду мішки з гноєм і сіном.

Як сказали протестувальники, з цими мішками вони під'їдуть на сільгосптехніці до будівель парламенту та адміністрації президента.

NewsMaker

NewsMaker

NewsMaker

NewsMaker

Як зазначив раніше голова асоціації "Сила фермерів" Олександр Слусар, сьогодні фермери влаштують протестний марш і об'їдуть на сільгосптехніці будівлі головних органів Молдови.

Зазначається, що через протест рух дорогами у центрі Кишинева ускладнений. Поліція ніяк не керувала трафіком на дорозі, і трактористам довелося їхати серед інших автівок і стояти в заторах.

Протестувальники оголосили про намір проїхати на тракторах за двома маршрутами: спочатку навколо будівлі уряду, а потім, проїхавши до заводу "Топаз", повернутись до будівель парламенту та адміністрації президента.

Молдовські фермери заявили, що знову організовують акції протесту в центрі Кишинева, оскільки перебувають на межі банкрутства, а влада не вживає заходів для їхнього захисту.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Софії протестували фермери, вимагаючи субсидій від уряду через збитки, пов’язані з війною в Україні.

А у вересні молдовські фермери закликали заборонити імпорт дешевого соняшнику з України через падіння ціни на нього всередині країни.