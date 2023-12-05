Фермеры заблокировали центр Кишинева: к зданию правительства привезли мешки с навозом и сеном
Вторник, 5 декабря 2023, 13:22
В молдавском Кишиневе фермеры во вторник, 5 декабря, устроили акцию протеста, заблокировав центр города.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Участники акции привезли к зданию молдавского правительства мешки с навозом и сеном.
Как сказали протестующие, с этими мешками они подъедут на сельхозтехнике к зданиям парламента и администрации президента.
Как отметил ранее председатель ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусар, сегодня фермеры устроят протестный марш и объедут на сельхозтехнике здания главных органов Молдовы.
Отмечается, что из-за протеста движение по дорогам в центре Кишинева затруднено. Полиция никак не управляла трафиком на дороге, и трактористам пришлось ехать среди других автомобилей и стоять в пробках.
Протестующие объявили о намерении проехать на тракторах по двум маршрутам: сначала вокруг здания правительства, а затем, проехав до завода "Топаз", вернуться к зданиям парламента и администрации президента.
Молдавские фермеры заявили, что снова организуют акции протеста в центре Кишинева, поскольку находятся на грани банкротства, а власть не принимает меры для их защиты.
Напомним, в конце ноября в Софии протестовали фермеры, требуя субсидий от правительства из-за убытков, связанных с войной в Украине.
А в сентябре молдавские фермеры призвали запретить импорт дешевого подсолнечника из Украины из-за падения цены на него внутри страны.