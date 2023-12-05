Ексміністра оборони Боснії і Герцеговини ув’язнили за корупцію з продажем зброї

Суд першої інстанції Боснії і Герцеговини у вівторок присудив колишньому міністру оборони Сельмо Цикотичу три роки ув’язнення за махінації з продажем боснійської зброї.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на боснійський портал Klix.ba.

Згідно з матеріалами справи, Цикотич протягом 2009-2011 років сприяв продажу надлишкової зброї БіГ хорватській компанії Scout за заниженими цінами, що призвело до збитків у майже п’ять мільйонів євро.

Як стверджувала прокуратура в суді, контракт зі Scout колишній боснійський міністр уклав, не проконсультувавшись з іншими відомствами. Суд погодився з аргументами обвинувачення.

Адвокат Цикотича Фахрудін Ібрішимович після суду заявив журналістам, що ексміністр буде оскаржувати вирок і вважає себе невинним.

Сельмо Цикотич після роботи на посаді міністра оборони Боснії і Герцеговини також очолював її Міністерство безпеки з 2020 року до січня 2023-го.

Раніше стало відомо, що прокуратура БіГ почала перевірку після заяв міністра оборони Зукана Хелеза про нібито існування військових таборів у Республіці Сербській, де навчання проводять інструктори з Росії.