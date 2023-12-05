Экс-министра обороны Боснии и Герцеговины посадили за коррупцию с продажей оружия

Суд первой инстанции Боснии и Герцеговины во вторник приговорил бывшего министра обороны Сельмо Цикотича к трем годам заключения за махинации с продажей боснийского оружия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на боснийский портал Klix.ba.

Согласно материалам дела, Цикотич в течение 2009-2011 годов способствовал продаже избыточного оружия БиГ хорватской компании Scout по заниженным ценам, что привело к убыткам в почти пять миллионов евро.

Как утверждала прокуратура в суде, контракт со Scout бывший боснийский министр заключил, не проконсультировавшись с другими ведомствами. Суд согласился с аргументами обвинения.

Адвокат Цикотича Фахрудин Ибришимович после суда заявил журналистам, что экс-министр будет обжаловать приговор и считает себя невиновным.

Сельмо Цикотич после работы на посту министра обороны Боснии и Герцеговины также возглавлял ее Министерство безопасности с 2020 года до января 2023-го.

Ранее стало известно, что прокуратура БиГ начала проверку после заявлений министра обороны Зукана Хелеза о якобы существовании военных лагерей в Республике Сербской, где обучение проводят инструкторы из России.