У Боснії перевірять заяви про "російські військові табори" в Республіці Сербській

Прокуратура Боснії і Герцеговини почала перевірку після заяв міністра оборони Зукана Хелеза про нібито існування військових таборів у Республіці Сербській, де навчання проводять інструктори з Росії.

Про це речник прокуратури БіГ Борис Грубешич повідомив у коментарі порталу Klix.ba, пише "Європейська правда".

За словами Грубешича, перевіркою інформації про "російські військові табори" у Республіці Сербської займеться підрозділ з питань тероризму. Міністра оборони БіГ викличуть для надання детальніших свідчень.

"Усі інституції, посадовці, а також громадяни мають зобов’язання за законом повідомляти компетентним органам інформацію про вчинені кримінальні правопорушення, а також тих, хто їх скоїв", – додав він.

Раніше цього тижня голова Міноборони БіГ в інтерв’ю порталу N1 заявив про існування в Республіці Сербській таборів, де за участю російських інструкторів молодь навчають військовій справі.

Хелез додав, що ці табори діють під егідою Міністерства внутрішніх справ РС, "іноді напівлегально", а його міністерство знає їхні розташування і деяких громадян Росії, причетних до їхньої роботи.

У коментарі для балканської служби "Радіо Свобода" міністр уточнив, що ці табори розташовані в районі Рогатиці та гори Маглич, і має відповідні фотодокази їхнього існування.

Республіка Сербська є державним утворенням на території Боснії, частиною федеральної системи, розробленої після війни на Балканах в 1990-х роках. Переважна частина населення – боснійські серби, вони виступають за тісні зв'язки з Белградом і в опозиції як до ЄС, так і боснійських мусульманських та хорватських організацій.

Раніше цього тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований сепаратистською риторикою в Боснії і Герцеговині, а також іноземним втручанням в країні, зокрема Росії.