У Литві хочуть розширити можливості позбавлення громадянства з міркувань нацбезпеки

Міністерство внутрішніх справ Литви готує пропозиції змін до законодавства, які дозволили б позбавляти литовського громадянства з міркувань нацбезпеки.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За чинним законодавством, з міркувань нацбезпеки позбавити громадянства Литви можна лише особу, яка отримала його у винятковому порядку. Таких всього близько 700 осіб і відповідні служби проводять перевірки, чи до цих людей немає питань.

Особи, які отримали литовське громадянство на підставі походження та інших, не можуть бути його позбавлені.

Очільниця МВС Агне Білотайте розповіла, що відомство підготувало зміни, за якими це стане можливо – виключно у випадках, якщо особу визнають такою, що становить загрозу для безпеки країни.

Міграційному відділу доручили переглянути списки підсанкційних осіб та з’ясувати, чи є серед них громадяни Литви або їхні родичі.

Міністерка також підтвердила, що діти російського олігарха Романа Абрамовича справді мають литовське громадянство та отримали його ще до повномасштабної війни РФ проти України.

Нагадаємо, прем’єрка Естонії Кая Каллас допускає депортацію з країни тих, хто за теперішніх обставин вирішить прийняти громадянство Росії.

У вересні Литва позбавила громадянства фігуристку, яка продовжує виступи у Росії.