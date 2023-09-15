Литва позбавила громадянства фігуристку, яка виступає у Росії

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про позбавлення литовського громадянства фігуристки Маргарити Дробязко у зв’язку з тим, що вона продовжує виступи у Росії.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Представник пресслужби Науседи Рідас Ясюленіс підтвердив у коментарі литовському агентству, що президент вже підписав указ.

Напередодні Комісія з питань громадянства рекомендувала позбавити Дробязко литовського громадянства у зв’язку з тим, що вона публічно висловлювала підтримку кремлівському режиму. Сама фігуристка стверджує, що не причетна до російської пропаганди і поширює "світло культури й добра".

Гітанас Науседа сказав, що для нього питання "абсолютно зрозуміле" і він підпише указ найближчим часом.

Громадянство Дробязко, надане як виняток 30 років тому, переглянули відповідно до нещодавно прийнятого законодавства, яке дозволяє позбавляти громадянства осіб з подвійним громадянством, якщо вони публічно висловлюють підтримку державі, яка становить загрозу інтересам безпеки Литви або її союзників.

Литовська влада стверджує, що Дробязко підтримує тісні професійні та особисті зв'язки з Татьяною Навкою, дружиною Дмитрія Пєскова, прессекретаря президента Росії Владіміра Путіна.