Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо представив законопроєкт про ліквідацію Спеціальної прокуратури, що викликало звинувачення в атаці на стандарти верховенства права в цій державі-члені ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Згідно з документом, опублікованим на сайті уряду в середу, уряд Фіцо схвалив проєкт поправок, які ліквідують цю інституцію з 15 січня.

Прокурори, які працюють в офісі, втратять свої справи, які будуть розподілені між регіональними колегами і передані Генеральній прокуратурі.

"Спеціальну прокуратуру неможливо виправити – це відомство, яке значною мірою сприяло порушенню прав людини", – заявив Фіцо в Братиславі після засідання уряду, повторивши своє звинувачення в тому, що посадовці зловживали своїми повноваженнями.

Цей крок Фіцо може поставити Словаччину в один ряд з Угорщиною та Польщею, яких роками критикує Європейська комісія за ліквідацію незалежних інститутів у спробі зміцнити владу.

Опозиція Словаччини засудила майбутній план ще до того, як його деталі були оприлюднені, як наступ на верховенство права.

Президентка Зузана Чапутова, колишня антикорупційна юристка, заявила у вівторок, що плани, схоже, мотивовані програмою Фіцо, а не недоліками в роботі інституції.

"Я б вважала такий крок дуже прикрим і навіть небезпечним випадком політичного втручання в кадрові питання прокуратури", – сказала вона у своїй заяві.

Фіцо розкритикував прокурорів за зловживання своїм становищем. Сам він був звинувачений у створенні мережі організованої злочинності, доки минулого року генеральний прокурор не зняв ці звинувачення.

Тим не менш, розслідування Спеціальної прокуратури призвели до винесення судом обвинувальних вироків у кількох гучних корупційних справах, багато з яких пов'язані з мережами, що домінували під час попереднього перебування Фіцо на посаді прем'єр-міністра.

Фіцо подав у відставку у 2018 році на тлі хвилі громадського обурення після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка.

Словацький прем'єр заявив, що поінформував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про свої наміри під час своєї першої поїздки до Брюсселя після вступу на посаду в жовтні.

Раніше повідомляли, що Міністерство юстиції Словаччини працює над реформою кримінального кодексу, яка може скоротити терміни перебування в тюрмах за корупцію.