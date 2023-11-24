Уряд Словаччини працює над скороченням перебування у в'язниці за корупцію

Міністерство юстиції Словаччини працює над реформою кримінального кодексу, що є ключовою частиною передвиборчих обіцянок партії Роберта Фіцо Smer та може скоротити терміни перебування в тюрмах за корупцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Smer заявляє, що попередня влада зловживала кримінальним правом проти опозиції, якою тоді була партія Фіцо. Але прем’єр також стверджує, що це допоможе побороти проблему з переповненими в'язницями.

"У нас є два варіанти. Або будуть побудовані нові в'язниці, або ми приймемо таку політику, яка б гарантувала, що у в'язниці будуть перебувати тільки ті, хто повинен там перебувати", – заявив він.

Фіцо зазначив, що судова система повинна частіше обирати альтернативні варіанти покарання або електронний браслет.

Минулого року, перебуваючи в опозиції, нинішній віцепрем'єр-міністр Томаш Тараба (партія SNS) пропонував зменшити покарання за корупцію, в тому числі передбачивши можливість для шахраїв з фондами ЄС уникнути покарання за допомогою "ефективного каяття" та повернення неправомірно використаних коштів. Тоді його пропозиція не пройшла.

Однак зараз Тараба є впливовим членом нинішньої коаліції і має достатньо голосів, щоб домогтися прийняття поправок.

Чи надихне Міністерство юстиції Тараба, поки що невідомо. Якщо так, то це вплине на поточні справи, які ще розслідуються, або на судові процеси, що тривають.

Як повідомляв Denník N, Норберту Бьодьору, олігарху і фігуранту однієї з найбільших корупційних справ на прізвисько "Скотар", тоді б загрожував лише умовний термін замість тюремного ув'язнення терміном до 12 років. Справа стосується корупції у сфері сільськогосподарських субсидій: йдеться про 10 мільйонів євро у вигляді хабарів.

Якщо запропонована реформа також послабить покарання за шахрайство з коштами ЄС, це може призвести до порушення справи про притягнення до відповідальності або навіть призупинення надання коштів ЄС Братиславі, зазначила минулого року Європейська прокуратура.

Під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у жовтні Фіцо попросив Єврокомісію про консультації щодо реформи кримінального кодексу, на що фон дер Ляєн погодилася.

Після приходу до влади Фіцо відзначився тим, що назвав Україну "найбільш корумпованою країною в світі", через що, на його думку, немає підстав для подальшої фінансової підтримки Києва.

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