Премьер-министр Словакии Роберт Фицо представил законопроект о ликвидации Специальной прокуратуры, что вызвало обвинения в атаке на стандарты верховенства права в этом государстве-члене ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства в среду, правительство Фицо одобрило проект поправок, которые ликвидируют эту институцию с 15 января.

Прокуроры, работающие в офисе, потеряют свои дела, которые будут распределены между региональными коллегами и переданы Генеральной прокуратуре.

"Специальную прокуратуру невозможно исправить – это ведомство, которое в значительной степени способствовало нарушению прав человека", – заявил Фицо в Братиславе после заседания правительства, повторив свое обвинение в том, что чиновники злоупотребляли своими полномочиями.

Этот шаг Фицо может поставить Словакию в один ряд с Венгрией и Польшей, которых годами критикует Европейская комиссия за ликвидацию независимых институтов в попытке укрепить власть.

Оппозиция Словакии осудила будущий план еще до того, как его детали были обнародованы, как наступление на верховенство права.

Президент Зузана Чапутова, бывшая антикоррупционная юристка, заявила во вторник, что планы, похоже, мотивированы программой Фицо, а не недостатками в работе института.

"Я бы считала такой шаг очень досадным и даже опасным случаем политического вмешательства в кадровые вопросы прокуратуры", – сказала она в своем заявлении.

Фицо раскритиковал прокуроров за злоупотребление своим положением. Сам он был обвинен в создании сети организованной преступности, пока в прошлом году генеральный прокурор не снял эти обвинения.

Тем не менее, расследования Специальной прокуратуры привели к вынесению судом обвинительных приговоров по нескольким громким коррупционным делам, многие из которых связаны с сетями, доминировавшими во время предыдущего пребывания Фицо на посту премьер-министра.

Фицо подал в отставку в 2018 году на фоне волны общественного возмущения после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка.

Словацкий премьер заявил, что проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о своих намерениях во время своей первой поездки в Брюссель после вступления в должность в октябре.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Словакии работает над реформой уголовного кодекса, которая может сократить сроки пребывания в тюрьмах за коррупцию.