В Естонії пропонують дозволити зупиняти іноземні судна, зокрема й в іноземних водах

Міністерство оборони Естонії готує законопроєкт, який дозволить у певних випадках зупиняти кораблі, зокрема й за межами естонських територіальних вод.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Законопроєкт пропонує запровадити поняття "прилеглої зони" – частини морського простору, прилеглої до територіального моря, в якому прибережна держава може здійснювати контроль у визначених законом галузях.

Визначення такої зони передбачає Конвенція ООН із морського права. Досі Естонія не використовувала цієї можливості, але тепер Міністерство оборони країни розробило відповідний законопроєкт на тлі загроз підводній інфраструктурі.

Морський кордон Естонії проходить на відстані 12 морських миль (приблизно 22 кілометрів) від берегової лінії. У Фінській затоці він проходить за 5,5 кілометра від лінії, що проходить через центр затоки, і за межами цієї зони у держави мало можливостей для контролю.

Голова юридичного відділу Міноборони Естонії Лаурі Крійса пояснив, що держава реагуватиме на інциденти в прилеглій зоні тільки тоді, коли це пов'язане з її територією. Це означає, що порушення мало б статися в морському просторі Естонії або принаймні повинна існувати така загроза.

Ініціатива, як вважає естонське Міноборони, посилить контроль країни над своїм морським простором, хоча й не гарантує повного захисту підводних кабелів і трубопроводів.

Минулого року в Балтійському морі стались вибухи на російських газогонах "Північні потоки", що змусило держави регіону звернути увагу на безпеку підводної інфраструктури.

У вересні союзники НАТО провели в Балтійському морі великі морські навчання, а Німеччина запропонувала Альянсу взяти на себе керівництво військово-морськими силами з регіонального морського штабу на Балтійському морі.