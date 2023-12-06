В Эстонии предлагают разрешить останавливать иностранные суда, в том числе и в иностранных водах

Министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который позволит в определенных случаях останавливать корабли, в том числе и за пределами эстонских территориальных вод.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Законопроект предлагает ввести понятие "прилегающей зоны" – части морского пространства, прилегающей к территориальному морю, в котором прибрежное государство может осуществлять контроль в определенных законом областях.

Определение такой зоны предусматривает Конвенция ООН по морскому праву. До сих пор Эстония не использовала эту возможность, но теперь Министерство обороны страны разработало соответствующий законопроект на фоне угроз подводной инфраструктуре.

Морская граница Эстонии проходит на расстоянии 12 морских миль (примерно 22 километров) от береговой линии. В Финском заливе она проходит в 5,5 километрах от линии, проходящей через центр залива, и за пределами этой зоны у государства мало возможностей для контроля.

Глава юридического отдела Минобороны Эстонии Лаури Крийса объяснил, что государство будет реагировать на инциденты в прилегающей зоне только тогда, когда это связано с его территорией. Это означает, что нарушение должно было бы произойти в морском пространстве Эстонии или по крайней мере должна существовать такая угроза.

Инициатива, как считает эстонское Минобороны, усилит контроль страны над своим морским пространством, хотя и не гарантирует полной защиты подводных кабелей и трубопроводов.

В прошлом году в Балтийском море произошли взрывы на российских газопроводах "Северные потоки", что заставило государства региона обратить внимание на безопасность подводной инфраструктуры.

В сентябре союзники НАТО провели в Балтийском море крупные морские учения, а Германия предложила Альянсу взять на себя руководство военно-морскими силами из регионального морского штаба на Балтийском море.