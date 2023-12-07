У центрі Брюсселя сталася стрілянина: четверо поранених

У Брюсселі напередодні увечері сталася стрілянина на центральній вулиці, внаслідок якої четверо осіб отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

"Ми отримали повідомлення про стрілянину на авеню la Toison d'Or близько 19:30, – заявила речниця поліції Ільза Ван де Кіре невдовзі після інциденту.

Спочатку поліція повідомила про трьох постраждалих. Згодом їхня кількість зросла до чотирьох, при чому один з постраждалих отримав важкі поранення.

Поліція зазначила, що наразі немає жодних ознак того, що стрілянина була терактом. Ймовірно, до стрілянини причетні місцеві банди.

Мер комуни Іксель Крістос Доулкерідіс заявив, що, на його думку, інцидент пов'язаний з розбірками щодо наркотиків.

За даними RTL, злочинця або злочинців, які відкрили стрілянину, затримати не вдалось.

Нагадаємо, на початку листопада у школі в німецькому місті Оффенбург, що в землі Баден-Вюртемберг, розгорнули масштабну поліцейську операцію після стрілянини між учнями.

Перед цим поблизу кордону Сербії з Угорщиною сталася стрілянина між мігрантами, внаслідок якої загинуло троє осіб, ще одна була поранена.