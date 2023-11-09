У німецькому Оффенбурзі 14-річний школяр вистрілив в однокласника

У школі в німецькому місті Оффенбург, що в землі Баден-Вюртемберг, у четвер розгорнули масштабну поліцейську операцію після стрілянини між учнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SWR.

За повідомленням поліції, під час масштабної операції в школі в Оффенбурзі в четвер у другій половині дня був заарештований підозрюваний, який "серйозно поранив" свого однокласника. За даними Bild, нападнику – 14 років, він вистрілив однокласнику в голову.

Під час операції територія школи була оточена на великій площі, на місце прибули поліцейські, а над територією кружляв поліцейський гелікоптер. На час операції близько 180 учнів залишались замкнені у школі, правоохоронці також провели там обшук.

Photo: Christina Häußler/EinsatzReport24

Згідно з офіційним повідомленням поліції Оффенбурга, підозрюваний – підліток, якого підозрюють у тому, що він поранив однокласника з вогнепальної зброї. Постраждалому надали допомогу лікарі швидкої допомоги, наразі він перебуває в лікарні з дуже серйозними пораненнями.

Згідно з поточним розслідуванням поліції, мотивом злочину став особистий конфлікт. "Злочинець і жертва, очевидно, знали один одного", – сказав журналістам представник поліції.

Німецькі ЗМІ нагадують, що напередодні подібний інцидент стався в Гамбурзі: двоє школярів погрожували вчителю зброєю, після чого намагались втекти, тоді минулось без постраждалих.

Як повідомляли, Вища державна прокуратура Белграда оголосила звинувачення батькам учня школи імені Владислава Рибнікара. Хлопець у травні розстріляв вісьмох дітей і охоронця закладу.