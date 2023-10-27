На кордоні Сербії та Угорщини сталася стрілянина: троє загиблих

Поблизу кордону Сербії з Угорщиною рано вранці в п'ятницю, 27 жовтня, сталася стрілянина між мігрантами, внаслідок якої загинуло троє осіб, ще одна була поранена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

За даними поліції, стрілянина сталася поблизу населеного пункту Хоргош на території покинутих сільськогосподарських складів.

На місце події було направлено велику кількість поліцейських, які перекрили проїзд.

Ймовірною причиною стрілянини називають розбірки між мігрантами щодо того, хто заплатить за нелегальний перетин кордону.

Мігранти використовують для розміщення закинуті склади, щоб вночі нелегально потрапити до Угорщини.

Правоохоронці, які працюють на місці події, ведуть пошуки зловмисників.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, в результаті яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.

У відповідь на це НАТО посилив миротворчі сили в Косові, залучивши додаткових військовослужбовців із Великої Британії та Румунії й надіславши їм важке озброєння.

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