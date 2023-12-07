Що стоїть за ідеєю вступу України до НАТО "частинами"

У публічному дискурсі та серед обговорень лідерами думок набула популярності ідея про "вступ України до НАТО частинами".

Мовляв, спершу гарантії безпеки та "ядерна парасолька" Альянсу мають поширюватися лише на частину України. А решта території, включно з Кримом і окупованими частинами східних та південних областей – отримають цю гарантію згодом, після деокупації.

Про те, чому це небезпечна ідея, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Україні пропонують "вступ до НАТО частинами". Пояснюємо, чому ця ідея – небезпечна.

Отже, ідею "вступу України до НАТО частинами" на Заході просувають виключно друзі України, які не бажають нашій державі лихого.

Найактивніше це робить колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, який багато років лобіює інтереси Києва та допомагає українському керівництву порадами, а зараз співпрацює з очільником ОПУ Андрієм Єрмаком. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен теж вітає ідею "часткового вступу" до НАТО. У її проукраїнськості немає підстав сумніватися – достатньо рішення про надання ЗСУ нідерландських винищувачів F-16. Підтримку цього шляху доводилося чути також від західних політиків та експертів, які багато років працюють над інтеграцією України до НАТО.

Та й деякі українські політики останнім часом почали спокійно до цього ставитися.

А завдяки тому, що ця ідея вилилася у публічний простір і опинилася у "телемарафоні" – вона здобула також суспільну підтримку. Нещодавнє опитування засвідчило, що серед "гібридних" варіантів безпекових гарантій найбільше прихильників має саме "вступ до НАТО частинами". Через це зростає ризик, що цю ініціативу візьме на озброєння і влада – мовляв, виборці цього хочуть, а ми виконуємо їхні вимоги.

Однак усупереч бажанню і одних, і других, і третіх, наслідки цієї ідеї можуть стати руйнівними і для євроатлантичного курсу, і для України в цілому.

Расмуссен вважає, що "частковий вступ України до Альянсу" змінив би розклад на полі бою з армією РФ. На його переконання, Росія злякалася б самого факту того, що пів України опиниться під "парасолькою НАТО", тож залучення військових з інших натівських країн не знадобиться. "Абсолютна надійність гарантій за статтею 5 утримала б Росію від посилення нападів на українську територію в межах НАТО і таким чином звільнила б українські сили для спрямування на фронт", – сказав Расмуссен.

Але Альянс просто не здатен давати "парасольку безпеки" за лінією, проведеною на рівні окремих міст та сіл. Це так не працює.

Чи не єдиний варіант, який потенційно міг би спрацювати – це гарантії безпеки Україні без територій, які Росія називає "своїми", та які вона "за документами" анексувала – тобто без Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Але це нонсенс, це категорично неприйнятно!

Таке рішення означало би, що й Україна, і її партнери побіжно погоджуються на втрату Україною цих регіонів, а НАТО оголошує, що закриватиме очі на їхню окупацію.

Зважаючи на настрої суспільства й на те, що українці категорично відкидають територіальні компроміси, будь-яка українська політична сила, яка дасть на це згоду, скоїть електоральне самогубство. А ратифікація такої угоди українським парламентом не буде легким завданням.

Інша, більш очевидна перепона – це те, що Росія зараз обстрілює всю Україну – ракетами, дронами і не лише. Подекуди по територіях, наприклад, Дніпропетровщини чи Сумщини "прилітає" також артилерія.

Расмуссен вважає, що ратифікація договору про натівську "парасольку безпеки" змусить Росію моментально припинити ці атаки, але це очікування, м’яко кажучи, сумнівне.

Якраз навпаки. Адже не секрет, що зараз жоден із лідерів НАТО не прагне вступати у відкриту війну з Путіним.

Україна отримає співчуття; ще більше зброї; можливо, віддалені ракетні атаки від США по окремих неядерних потужностях Росії. Але реального захисту Україна не отримає, а ракетні атаки РФ продовжаться.

Між тим це означатиме руйнацію основи НАТО, його системи колективної безпеки.

Докладніше про те, чому варіант вступу України до НАТО частинами не має жодних плюсів – у матеріалі Сергія Сидоренка Україні пропонують "вступ до НАТО частинами". Пояснюємо, чому ця ідея – небезпечна.