Что стоит за идеей вступления Украины в НАТО "частями"

В публичном дискурсе и среди обсуждений лидерами мнений приобрела популярность идея о "вступлении Украины в НАТО частями".

Мол, сначала гарантии безопасности и "ядерный зонтик" Альянса должны распространяться только на часть Украины. А остальные территории, включая Крым и оккупированные части восточных и южных областей – получат эту гарантию позже, после деоккупации.

О том, почему это опасная идея, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Украине предлагают "вступление в НАТО частями". Объясняем, почему эта идея – опасна.

Итак, идею "вступления Украины в НАТО частями" на Западе продвигают исключительно друзья Украины, которые не желают нашему государству плохого.

Активнее всего это делает бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который много лет лоббирует интересы Киева и помогает украинскому руководству советами, а сейчас сотрудничает с главой ОПУ Андреем Ермаком. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен тоже приветствует идею "частичного вступления" в НАТО. В ее проукраинскости нет оснований сомневаться – достаточно решения о предоставлении ВСУ нидерландских истребителей F-16. Поддержку этого пути приходилось слышать также от западных политиков и экспертов, которые много лет работают над интеграцией Украины в НАТО.

Да и некоторые украинские политики в последнее время начали спокойно к этому относиться.

А благодаря тому, что эта идея вылилась в публичное пространство и оказалась в "телемарафоне" – она получила также общественную поддержку. Недавний опрос показал, что среди "гибридных" вариантов гарантий безопасности больше всего сторонников имеет именно "вступление в НАТО частями". Из-за этого растет риск, что эту инициативу возьмет на вооружение и власть – мол, избиратели этого хотят, а мы выполняем их требования.

Однако вопреки желанию и одних, и вторых, и третьих, последствия этой идеи могут стать разрушительными и для евроатлантического курса, и для Украины в целом.

Расмуссен считает, что "частичное вступление Украины в Альянс" изменило бы расклад на поле боя с армией РФ. По его убеждению, Россия испугалась бы самого факта того, что пол Украины окажется под "зонтиком НАТО", поэтому привлечение военных из других натовских стран не понадобится. "Абсолютная надежность гарантий по статье 5 удержала бы Россию от усиления нападений на украинскую территорию в пределах НАТО и таким образом освободила бы украинские силы для направления на фронт", – сказал Расмуссен.

Но Альянс просто не способен давать "зонтик безопасности" по линии, проведенной на уровне отдельных городов и сел. Это так не работает.

Едва ли не единственный вариант, который потенциально мог бы сработать – это гарантии безопасности Украины без территорий, которые Россия называет "своими", и которые она "по документам" аннексировала – то есть без Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Но это нонсенс, это категорически неприемлемо!

Такое решение означало бы, что и Украина, и ее партнеры косвенно соглашаются на потерю Украиной этих регионов, а НАТО объявляет, что будет закрывать глаза на их оккупацию.

Учитывая настроения общества и то, что украинцы категорически отвергают территориальные компромиссы, любая украинская политическая сила, которая даст на это согласие, совершит электоральное самоубийство. А ратификация такого соглашения украинским парламентом не будет легкой задачей.

Другая, более очевидная преграда – это то, что Россия сейчас обстреливает всю Украину – ракетами, дронами и не только. Кое-где по территориям, например, Днепропетровщины или Сумщины "прилетает" также артиллерия.

Расмуссен считает, что ратификация договора о натовском "зонтике безопасности" заставит Россию моментально прекратить эти атаки, но это ожидание, мягко говоря, сомнительное.

Как раз наоборот. Ведь не секрет, что сейчас ни один из лидеров НАТО не стремится вступать в открытую войну с Путиным.

Украина получит сочувствие; еще больше оружия; возможно, отдаленные ракетные атаки от США по отдельным неядерным мощностям России. Но реальной защиты Украина не получит, а ракетные атаки РФ продолжатся.

Между тем это будет означать разрушение основы НАТО, его системы коллективной безопасности.

Подробнее о том, почему вариант вступления Украины в НАТО частями не имеет никаких плюсов – в материале Сергея Сидоренко Украине предлагают "вступление в НАТО частями". Объясняем, почему эта идея – опасна.