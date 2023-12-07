У Польщі за корупцію затримали ексзаступника міністра енергетики 

Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) затримало ексзаступника міністра енергетики та колишнього сенатора Адама Г., який курував гірничодобувну промисловість, за звинуваченням у корупції.

Про це повідомили польські ЗМІ, зокрема TVN 24, пише "Європейська правда".

Адам Г., колишній депутат і сенатор від керівної партії "Право і справедливість", вже заарештований судом.

За інформацією журналістів, звинувачення стосуються отримання хабара у великому розмірі.

Видання Wzborcza уточнило, що йдеться про хабар у розмірі 170 тисяч злотих (майже 40 тисяч євро).

Речник CBA Роберт Сосік зазначив, що у справі також затримали підприємця Ярослава К.

"Прокурор Сілезького відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури в Катовіце пред'явив Адаму Г. звинувачення в отриманні у зв'язку з виконанням службових обов'язків неправомірної вигоди на суму понад 170 000 злотих, підбурюванні та пособництві у видачі фіктивних рахунків-фактур з ПДВ, а також у використанні документа, що засвідчує неправдиві дані", – повідомив Сосік.

Другому підозрюваному інкримінували пособництво в отриманні матеріальної вигоди. За інкриміновані злочини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та постановив взяти Адама Г. під варту строком на три місяці.

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