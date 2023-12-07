В Польше за коррупцию задержали экс-заместителя министра энергетики 

Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) задержало экс-заместителя министра энергетики и бывшего сенатора Адама Г., который курировал горнодобывающую промышленность, по обвинению в коррупции.

Об этом сообщили польские СМИ, в частности TVN 24, пишет "Европейская правда".

Адам Г., бывший депутат и сенатор от правящей партии "Право и справедливость", уже арестован судом.

По информации журналистов, обвинения касаются получения взятки в крупном размере.

Издание Wzborcza уточнило, что речь идет о взятке в размере 170 тысяч злотых (почти 40 тысяч евро).

Представитель CBA Роберт Сосик отметил, что по делу также задержали предпринимателя Ярослава К.

"Прокурор Силезского отдела Департамента борьбы с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице предъявил Адаму Г. обвинение в получении в связи с выполнением служебных обязанностей неправомерной выгоды на сумму более 170 000 злотых, подстрекательстве и пособничестве в выдаче фиктивных счетов-фактур по НДС, а также в использовании документа, удостоверяющего ложные данные", – сообщил Сосик.

Второму подозреваемому инкриминировали пособничество в получении материальной выгоды. За инкриминируемые преступления подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил взять Адама Г. под стражу сроком на три месяца.

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