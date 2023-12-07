Польща стурбована викриттям Британією російських кібератак

Польща висловила "глибоку стурбованість" заявою Великої Британії щодо російських кібератак, спрямованих проти демократичних інститутів та виборчих процесів у Сполученому Королівстві.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Польща повністю солідарна зі Сполученим Королівством. Наша позиція з цього питання виражена в декларації Європейського Союзу. Ми рішуче засуджуємо всі форми зловмисної кібердіяльності, спрямованої на дестабілізацію демократичних інститутів, державного управління та суспільного життя", – сказано у заяві польського відомства.

Польські дипломати "рішуче виступають" за те, щоб держави, приватний сектор і окремі особи дотримувалися схвалених ООН принципів відповідальної поведінки в кіберпросторі.

"Усі країни, які захищають принципи демократії як основи міжнародного порядку, повинні тісно співпрацювати, щоб відстоювати ці цінності і в кіберпросторі", – сказано у заяві.

7 грудня уряд Великої Британії звинуватив російську ФСБ у спробах втручання в політичні процеси за допомогою кібератак. Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив у Палаті громад, що проти двох осіб з хакерської групи Star Blizzard були запроваджені санкції, один з них – діючий офіцер ФСБ.

Вважається, що ця група підконтрольна підрозділу "Центр 18" ФСБ РФ. Її звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив зловмисні кібервтручання у виборчі процеси та роботу інституцій після заяв Британії зі звинуваченнями на адресу ФСБ.