ЄС засудив зловмисні кібервтручання в демократичні процеси у зв'язку із заявою Британії

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив зловмисні кібервтручання у виборчі процеси та роботу інституцій після заяв Британії зі звинуваченнями на адресу ФСБ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Високий представник ЄС зазначив, що країни Євросоюзу пильно стежать за потенційними спробами кібератак з метою впливу на демократичні процеси у ЄС, зокрема у контексті майбутніх виборів.

"ЄС і країни члени поділяють серйозне занепокоєння Сполученого Королівства та інших партнерів, викладене у заявах від 7 грудня, та висловлюють повну солідарність з ними. Діяльність, що створює загрозу для доброчесності, безпеки, демократичних цінностей та принципів і самих засад функціонування демократичних держав, є неприйнятною", – заявив Жозеп Боррель.

Він наголосив, що така поведінка не відповідає нормам "відповідальної" поведінки держав у кіберпросторі, та нагадав, що ЄС у 2020 році запровадив санкції проти осіб, яких вважають відповідальними за хакерську атаку на Бундестаг.

Боррель зазначив, що країни ЄС готові захищати свої демократичні й політичні процеси.

"Ми зберігаємо пильність і готові вжити будь-яких необхідних заходів, передбачених інструментом EU Cyber Diplomacy Toolbox – у тому числі застосувати санкції – для попередження й реагування на неприйнятні кібератаки", – заявив головний дипломат ЄС.

Нагадаємо, раніше у четвер уряд Великої Британії звинуватив російську ФСБ у спробах втручання в політичні процеси за допомогою кібератак.

Раніше стало відомо, що хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії.