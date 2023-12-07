Польша обеспокоена разоблачением Британией российских кибератак

Польша выразила "глубокую обеспокоенность" заявлением Великобритании относительно российских кибератак, направленных против демократических институтов и избирательных процессов в Соединенном Королевстве.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Польша полностью солидарна с Соединенным Королевством. Наша позиция по этому вопросу выражена в декларации Европейского Союза. Мы решительно осуждаем все формы злонамеренной кибердеятельности, направленной на дестабилизацию демократических институтов, государственного управления и общественной жизни", – говорится в заявлении польского ведомства.

Польские дипломаты "решительно выступают" за то, чтобы государства, частный сектор и отдельные лица придерживались одобренных ООН принципов ответственного поведения в киберпространстве.

"Все страны, которые защищают принципы демократии как основы международного порядка, должны тесно сотрудничать, чтобы отстаивать эти ценности и в киберпространстве", – сказано в заявлении.

7 декабря правительство Великобритании обвинило российскую ФСБ в попытках вмешательства в политические процессы с помощью кибератак. Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти заявил в Палате общин, что против двух человек из хакерской группы Star Blizzard были введены санкции, один из них – действующий офицер ФСБ.

Считается, что эта группа подконтрольна подразделению "Центр 18" ФСБ РФ. Ее обвиняют в осуществлении сотен целенаправленных хакерских атак на британских политиков, государственных служащих, работников аналитических центров, журналистов, ученых и других участников публичной жизни.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил злонамеренные кибервмешательства в избирательные процессы и работу институтов после заявлений Британии с обвинениями в адрес ФСБ.