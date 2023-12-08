Ле Пен постане перед судом у справі про розтрату коштів ЄС

Голова парламентської фракції ультраправої французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен і ще 26 осіб постануть перед судом за привласнення державних коштів у межах справи про нецільове використання коштів ЄС.

Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на джерела у паризькій прокуратурі, інформує "Європейська правда".

Справа стосується можливого привласнення коштів Європейського Союзу для оплати праці помічників депутатів Європарламенту, які насправді працювали на партію "Національне об'єднання". Схема функціонувала у період з 2004 по 2016 рік, коли Ле Пен була євродепутаткою.

Судовий процес триватиме з 30 вересня по 27 листопада 2024 року, а обвинуваченими будуть Марін Ле Пен, її батько Жан-Марі Ле Пен та партія "Національне об'єднання" як юридична особа.

У п'ятницю "Національне об'єднання" відреагувало на це заявою, в якій йдеться, що Марін Ле Пен "не вчинила жодного правопорушення".

Справа проти Ле Пен і її соратників тягнеться ще з 2015 року, коли вона була депутаткою Європейського парламенту, й пов’язана з підозрами у нецільовому використанні коштів ЄС на оплату праці неіснуючих помічників.

Паризькі прокурори стверджують, що з 2004 року євродепутати "Національного фронту" (попередня назва партії), зокрема Ле Пен та її батько, брали участь у схемі фіктивного працевлаштування помічників.

Крім того, саму Ле Пен суд може позбавити права обіймати посади на строк до 10 років, що поставить під загрозу її плани вчетверте балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.

У 2021 році у французької популістки виявили зловживання на суму 339 тисяч євро – вона оформила фіктивного помічника, щоби отримувати бюджетну компенсацію за нього, і суд тоді змусив Марін Ле Пен повернути незаконно отримані кошти.