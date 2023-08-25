Глава МВС Франції попередив про ризик перемоги Ле Пен на наступних виборах

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив про ризик перемоги ультраправої Марін Ле Пен на наступних виборах президента у 2027 році.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю газеті La Voix du Nord та радіо RTL, інформує Reuters.

За його словами, через п'ять років перемога Ле Пен на президентських виборах "цілком імовірна".

Як зазначає агентство, Дарманена також називають потенційним кандидатом на виборах президента Франції 2027 року.

"Якщо ми дозволимо значній частині робітничого класу та середнього класу перейти до Марін Ле Пен, клас управлінців не підтримає нас у другому турі", – переконаний глава французького МВС, який поки не сказав, чи балотуватиметься він на виборах 2027 року.

Міністр додав, що "цей аспект суспільства має вирішальне значення", а також "може привести Марін Ле Пен до перемоги у 2027 році, а не питання міграції".

Чинний президент Франції Еммануель Макрон не може балотуватись на виборах 2027 року після двох термінів. Потенційні кандидати з правоцентристського і консервативного табору, включно з Дарманеном, а також міністр фінансів Бруно Ле Мер, вже позиціонують себе як потенційні учасники наступних виборів.

Раніше Ле Пен відкинула звинувачення в тому, що кредит у 9,4 мільйона євро, який політсила оформила в російському банку у 2014 році, вплинув на її погляди чи діяльність.

Лідерка "Національного об'єднання" послідовно підтримувала протиправну анексію частини території України, однак у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, раптом заявила, що Москва "порушила український суверенітет".

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