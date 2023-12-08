Ле Пен предстанет перед судом по делу о растрате средств ЕС

Глава парламентской фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и еще 26 человек предстанут перед судом за присвоение государственных средств в рамках дела о нецелевом использовании средств ЕС.

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на источники в парижской прокуратуре, информирует "Европейская правда".

Дело касается возможного присвоения средств Европейского Союза для оплаты труда помощников депутатов Европарламента, которые на самом деле работали на партию "Национальное объединение". Схема функционировала в период с 2004 по 2016 год, когда Ле Пен была евродепутатом.

Судебный процесс продлится с 30 сентября по 27 ноября 2024 года, а обвиняемыми будут Марин Ле Пен, ее отец Жан-Мари Ле Пен и партия "Национальное объединение" как юридическое лицо.

В пятницу "Национальное объединение" отреагировало на это заявлением, в котором говорится, что Марин Ле Пен "не совершила никакого правонарушения".

Дело против Ле Пен и ее соратников тянется еще с 2015 года, когда она была депутатом Европейского парламента, и связано с подозрениями в нецелевом использовании средств ЕС на оплату труда несуществующих помощников.

Парижские прокуроры утверждают, что с 2004 года евродепутаты "Национального фронта" (прежнее название партии), в частности Ле Пен и ее отец, участвовали в схеме фиктивного трудоустройства помощников.

Кроме того, саму Ле Пен суд может лишить права занимать должности на срок до 10 лет, что поставит под угрозу ее планы в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

В 2021 году у французской популистки обнаружили злоупотребления на сумму 339 тысяч евро – она оформила фиктивного помощника, чтобы получать бюджетную компенсацию за него, и суд тогда заставил Марин Ле Пен вернуть незаконно полученные средства.