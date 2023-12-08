У прем’єра Грузії відмовились сказати, хто йому радить

Канцелярія прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі відмовилась розкривати імена його радників, посилаючись на закон про захист персональних даних.

Про це йдеться у відповіді на запит грузинського порталу BM.ge, пише "Європейська правда".

У Гарібашвілі повідомили, що грузинський прем’єра має чотирьох радників. Троє його консультують із питань зовнішньої політики, захисту прав людини, питань оборони й безпеки. Те, чим займається четвертий радник, у відповіді на запит не уточнили.

Також канцелярія голови уряду Грузії не назвала імен радників, бо вони нібито підпадають під закон про захист персональних даних, який забороняє розкриття певної інформації про людей без їхньої згоди.

Відмовились у відповіді уточнити інформацію про освіту й попередній досвід роботи радників Гарібашвілі, як оцінюють їхню роботу, яка в них зарплата і який термін дії їхнього трудового договору.

Нагадаємо, минулого місяця партія влади Грузії вирішила більше не застосовувати слово "президент" стосовно Саломе Зурабішвілі і повністю ігнорувати її статус.