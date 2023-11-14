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У партії влади Грузії вирішили не називати Зурабішвілі президенткою

Вівторок, 14 листопада 2023, 14:04

Партія влади Грузії вирішила більше не застосовувати слово "президент" стосовно Саломе Зурабішвілі і повністю ігнорувати її статус.

Про це заявив виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

"У неї немає легітимності з боку депутатів, обраних народом, з боку більшості, яка її обрала. Тому ми будемо називати її не президентом, а просто Саломе Зурабішвілі... опозиційним політиком", – заявив Мдінарадзе.

Навіщо грузинській владі потрібна була заздалегідь провальна спроба імпічменту президентки

Його заява прозвучала на тлі обурення "Грузинської мрії" через інтерв'ю Зурабішвілі французькому телеканалу LCI.

Під час інтерв'ю Зурабішвілі запитали, чи сподівається вона, що Владімір Путін і Сі Цзіньпін колись постануть перед судом – Сі Цзіньпін за звинуваченням у геноциді уйгурів, а Путін за воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні.

Зурабішвілі відповіла загалом, не називаючи імен, але й не відокремлюючи Путіна і Сі Цзіньпіна: "Я вірю, що має настати історичний момент, який усе розставить на свої місця. Але якщо ви запитаєте мене, чи думаю я, що це реалістично, то я відповім: ні".

Уряд Грузії занепокоївся, що інтерв'ю Зурабішвілі може зашкодити курсу на стратегічну співпрацю з Китаєм, і зробив спеціальну заяву про шкідливу риторику президентки. 

Прем'єр Гарібашвілі сказав, що заяви Зурабішвілі нічого не важать, і особисто зустрівся з послом Китаю в Грузії, щоб запевнити його в дружбі та симпатії до КНР і Сі Цзіньпіна.

У липні Китай і Грузія підвищили рівень своїх двосторонніх відносин до стратегічного партнерства. Грузинська опозиція розкритикувала цю угоду, а главі МЗС Ілії Дарчіашвілі довелось виправдовуватись, що поглиблення відносин з Китаєм не перешкоджає європейській інтеграції країни.

Між партією влади Грузії та опозиційною до неї президенткою Зурабішвілі регулярно спалахують конфлікти.

Раніше у "Грузинській мрії" заявляли, що парламентська більшість не дотримуватиметься певних ритуалів стосовно Зурабішвілі після того, як їй не змогли оголосити імпічмент.

Імпічмент Зурабішвілі намагались оголосити у зв’язку з тим, що попри відсутність згоди уряду вона вирушила у закордонне турне, щоб домогтися надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Згідно з грузинськими правилами, президентка була зобов’язана отримати на це дозвіл уряду.

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