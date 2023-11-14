У партії влади Грузії вирішили не називати Зурабішвілі президенткою

Партія влади Грузії вирішила більше не застосовувати слово "президент" стосовно Саломе Зурабішвілі і повністю ігнорувати її статус.

Про це заявив виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

"У неї немає легітимності з боку депутатів, обраних народом, з боку більшості, яка її обрала. Тому ми будемо називати її не президентом, а просто Саломе Зурабішвілі... опозиційним політиком", – заявив Мдінарадзе.

Його заява прозвучала на тлі обурення "Грузинської мрії" через інтерв'ю Зурабішвілі французькому телеканалу LCI.

Під час інтерв'ю Зурабішвілі запитали, чи сподівається вона, що Владімір Путін і Сі Цзіньпін колись постануть перед судом – Сі Цзіньпін за звинуваченням у геноциді уйгурів, а Путін за воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні.

Зурабішвілі відповіла загалом, не називаючи імен, але й не відокремлюючи Путіна і Сі Цзіньпіна: "Я вірю, що має настати історичний момент, який усе розставить на свої місця. Але якщо ви запитаєте мене, чи думаю я, що це реалістично, то я відповім: ні".

Уряд Грузії занепокоївся, що інтерв'ю Зурабішвілі може зашкодити курсу на стратегічну співпрацю з Китаєм, і зробив спеціальну заяву про шкідливу риторику президентки.

Прем'єр Гарібашвілі сказав, що заяви Зурабішвілі нічого не важать, і особисто зустрівся з послом Китаю в Грузії, щоб запевнити його в дружбі та симпатії до КНР і Сі Цзіньпіна.

У липні Китай і Грузія підвищили рівень своїх двосторонніх відносин до стратегічного партнерства. Грузинська опозиція розкритикувала цю угоду, а главі МЗС Ілії Дарчіашвілі довелось виправдовуватись, що поглиблення відносин з Китаєм не перешкоджає європейській інтеграції країни.

Між партією влади Грузії та опозиційною до неї президенткою Зурабішвілі регулярно спалахують конфлікти.

Раніше у "Грузинській мрії" заявляли, що парламентська більшість не дотримуватиметься певних ритуалів стосовно Зурабішвілі після того, як їй не змогли оголосити імпічмент.

Імпічмент Зурабішвілі намагались оголосити у зв’язку з тим, що попри відсутність згоди уряду вона вирушила у закордонне турне, щоб домогтися надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Згідно з грузинськими правилами, президентка була зобов’язана отримати на це дозвіл уряду.