У премьера Грузии отказались сказать, кто ему советует

Канцелярия премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили отказалась раскрывать имена его советников, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

Об этом говорится в ответе на запрос грузинского портала BM.ge, пишет "Европейская правда".

В Гарибашвили сообщили, что грузинский премьера имеет четырех советников. Трое его консультируют по вопросам внешней политики, защиты прав человека, вопросам обороны и безопасности. То, чем занимается четвертый советник, в ответе на запрос не уточнили.

Также канцелярия главы правительства Грузии не назвала имен советников, потому что они якобы подпадают под закон о защите персональных данных, который запрещает раскрытие определенной информации о людях без их согласия.

Отказались в ответе уточнить информацию об образовании и предыдущем опыте работы советников Гарибашвили, как оценивают их работу, какая у них зарплата и какой срок действия их трудового договора.

Напомним, в прошлом месяце партия власти Грузии решила больше не применять слово "президент" в отношении Саломе Зурабишвили и полностью игнорировать ее статус.