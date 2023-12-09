Укр Рус Eng

Менше половини американців підтримують подальшу допомогу Україні

Субота, 9 грудня 2023, 09:04

47% американців вважають, що допомога США для України має лишатися на попередньому рівні або бути посилена.

Про це свідчать результати опитування Pew Research Center, повідомляє "Європейська правда".

Зараз, коли війна в Україні наближається до дворічного рубежу, близько трьох з десяти американців (31%) вважають, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні в її боротьбі з Росією, тоді як близько половини вважають, що США надають достатній обсяг підтримки (29%) або недостатній (18%).

Частка американців, які вважають, що США надають занадто велику підтримку Україні, неухильно зростала протягом війни, особливо серед республіканців.

Так, 48% республіканців та республіканськи налаштованих громадян вважають, що США надають занадто багато допомоги Україні. Ця частка дещо зросла порівняно з червнем, коли таких було 44%, і є значно вищою, ніж на попередніх етапах війни.

Лише 16% демократів і прихильників демократів вважають нинішній рівень американської допомоги надмірним. Близько чотирьох з десяти демократів (39%) вважають, що США надають правильний обсяг допомоги, тоді як близько чверті (24%) вважають, що США надають недостатньо допомоги.

Партійні розбіжності щодо допомоги Україні стали ширшими. У перші тижні війни республіканці лише на 4 відсоткові пункти частіше, ніж демократи, заявляли, що США надають Україні забагато допомоги (9% проти 5%). Сьогодні республіканці на 32 пункти частіше говорять про це.

Увага громадськості до російсько-українського конфлікту мало змінилася за останні місяці. Шість з десяти американців, включаючи аналогічні частки республіканців (62%) і демократів (61%), кажуть, що стежать за новинами про вторгнення досить уважно.

Нагадаємо, 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За словами посла України у США Оксани Маркарової, провал цього голосування не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту найближчим часом.

Читайте детально про те, за яких умов Конгрес США схвалить фінансування для України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Опитування США Війна з РФ