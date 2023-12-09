Євродепутати закликали Дуду і керівництво ЄС до дій через блокаду кордону з Україною

Група євродепутатів звернулася до президента Польщі Анджея Дуди та керівників інституцій ЄС з закликом вжити кроків з метою зупинити блокаду кордону з Україною польськими перевізниками.

Як повідомляє "Європейська правда", текст звернення до Дуди, голів Єврокомісії, Європейської ради, Європарламенту та двох єврокомісарів оприлюднив у своєму Twitter (X) литовський євродепутат Андрюс Кубілюс.

Євродепутати наголошують, що ця блокада послаблює здатність України захищатися від російської агресії, оскільки військове обладнання і компоненти для його виготовлення завозяться через кордон. Так само дії польських протестувальників ускладнюють доставку гуманітарної допомоги від європейських волонтерів.

Автори звернення звертають увагу, що дії польських перевізників нагадують іншу блокаду – ту, яку здійснила країна-агресор, закривши вільний доступ до українських портів Чорного моря.

"Триваюча блокада польсько-українського кордону подібна до російської і нездатність польського уряду вжити кроків для її зупинки ганьбить людей у всьому ЄС, в тому числі і Польщі", – йдеться у зверненні.

Євродепутати називають цю ситуацію повністю неприйнятною і такою, що слугує інтересам Кремля та псує репутацію ЄС.

"Як члени Європарламенту ми не можемо мовчки стояти осторонь, коли одна з найважливіших чеснот ЄС солідарність, солідарність з Україною, зазнає шкоди", – стверджують вони.

Автори звернення також вказують на значні економічні збитки для України, спричинені блокадою. Вони вважають, що на польських перевізників треба покласти відповідальність у частині компенсації Україні цих збитків.

Крім того, на думку євродепутатів, відсутність належної реакції на "польську блокаду" заохочує інших до подібних дій.

"Рішення про спрощення доступу українських вантажівок до ЄС було ухвалене на рівні Євросоюзу, тому кроки в напрямку вирішення проблеми також мають вживатися на рівні ЄС" – йдеться у листі.

Як відомо, блокада кордону з Україною, влаштована групою польських перевізників, триває вже понад місяць. Віднедавна до неї приєдналися словацькі перевізники.

Благодійні та неурядові організації, які постачають військову допомогу ЗСУ, через блокаду зіткнулися із кількатижневими затримками критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів. Втім, в уряді Польщі ці звинувачення відкидають.

У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.

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