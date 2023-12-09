Евродепутаты призвали Дуду и руководство ЕС к действиям из-за блокады границы с Украиной

Группа евродепутатов обратилась к президенту Польши Анджею Дуде и руководителям институтов ЕС с призывом принять шаги с целью остановить блокаду границы с Украиной польскими перевозчиками.

Как сообщает "Европейская правда", текст обращения к Дуде, главам Еврокомиссии, Европейского совета, Европарламента и двум еврокомиссарам обнародовал в своем Twitter (X) литовский евродепутат Андрюс Кубилюс.

Евродепутаты отмечают, что эта блокада ослабляет способность Украины защищаться от российской агрессии, поскольку военное оборудование и компоненты для его изготовления завозятся через границу. Так же действия польских протестующих затрудняют доставку гуманитарной помощи от европейских волонтеров.

Авторы обращения обращают внимание, что действия польских перевозчиков напоминают другую блокаду – ту, которую подняла страна-агрессор, закрыв свободный доступ к украинским портам Черного моря.

"Продолжающаяся блокада польско-украинской границы подобна российской и неспособность польского правительства предпринять шаги для ее остановки позорит людей во всем ЕС, в том числе и Польшу", – говорится в обращении.

Евродепутаты называют эту ситуацию полностью неприемлемой и такой, что служит интересам Кремля и портит репутацию ЕС.

"Как члены Европарламента мы не можем молча стоять в стороне, когда одна из важнейших добродетелей ЕС солидарность, солидарность с Украиной, терпит ущерб", – утверждают они.

Авторы обращения также указывают на значительные экономические убытки для Украины, вызванные блокадой. Они считают, что на польских перевозчиков надо возложить ответственность в части компенсации Украине этих убытков.

Кроме того, по мнению евродепутатов, отсутствие должной реакции на "польскую блокаду" поощряет других к подобным действиям.

"Решение об упрощении доступа украинских грузовиков в ЕС было принято на уровне Евросоюза, поэтому шаги в направлении решения проблемы также должны приниматься на уровне ЕС", – говорится в письме.

Как известно, блокада границы с Украиной, устроенная группой польских перевозчиков, продолжается уже более месяца. С недавних пор к ней присоединились словацкие перевозчики.

Благотворительные и неправительственные организации, которые поставляют военную помощь ВСУ, из-за блокады столкнулись с многонедельными задержками критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов. Впрочем, в правительстве Польши эти обвинения отвергают.

В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские и словацкие блокировщики границы.

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