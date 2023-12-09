В Тбілісі проходить хода на підтримку вступу в ЄС за участі президентки

У столиці Грузії проходить хода під девізом – "Наш голос Євросоюзу".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє грузинський Перший канал.

Марш стартував із площі Першої Республіки, після чого учасники попрямували до площі Європи, де під час акції планують розгорнути найбільший прапор Євросоюзу.

фото Перший канал

Організатори зазначають, що кожна зірка, зображена на рекордному прапорі, виготовлена в різних регіонах Грузії, що виражає прагнення всього суспільства до європейської інтеграції. У марші, організованому з ініціативи громадянського суспільства, поряд із громадянами беруть участь представники політичних партій.

У ході також бере участь президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Як зазначила Саломе Зурабішвілі, Європа – це простір, де вільна думка людей має величезне значення.

"Так багато людей прийшло, і так багато людей донесли свій голос до Європи. Європа – це простір, де люди мають найбільше значення, де їхня вільна думка має найбільше значення. Я дуже сподіваюся, що ця вільна думка буде врахована і ми зможемо відсвяткувати ще раз після 15 грудня, а потім підготуватися до наступного року, який буде не менш важливим", – сказала Зурабішвілі.

Як відомо, на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня будуть обговорювати надання Грузії кандидатського статусу.

У звіті Єврокомісії, в якому з Україною та Молдовою рекомендували відкрити переговори за певних умов, щодо Грузії ЄК підтримала надання їй статусу кандидата – також з умовами.

У листопаді президентка Грузії Саломе Зурабішвілі почала кампанію збору підписів під закликом до лідерів країн Євросоюзу надати Грузії статус країни-кандидата на вступ.