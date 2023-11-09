Президентка Грузії збирає підписи під закликом до ЄС надати Тбілісі статус кандидата

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запустила кампанію збору підписів під закликом до лідерів країн Євросоюзу надати Грузії статус країни-кандидата на вступ.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Про кампанію Зурабішвілі оголосила під час мітингу з нагоди презентації оцінки Єврокомісії, де рекомендували надати Грузії статус кандидата за умови виконання низки кроків.

Першим під зверненням стоїть підпис президентки, приєднатися до нього можна через її офіційний сайт.

У тексті лідерів європейських держав закликають надати Грузії статус кандидата, аргументуючи, що це давні прагнення грузинського народу, які не змінилися попри усі випробування."Нас давно пов’язує спільне минуле і спільні цінності. Тож наше майбутнє з вами, у Європі. У цього майбутнього немає альтернативи", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Грузії статус кандидата на членство за умови виконання Тбілісі низки кроків. Рішення щодо цього лідери мають ухвалити на грудневому саміті.

Детально про це – у статті Кандидатський статус авансом: як ЄС намагається врятувати Грузію від розвороту до Росії