Єврокомісія пропонує надати Грузії статус кандидата з умовами

Європейський союз підтримав надання Грузії статусу кандидата на членство, але з певними умовами.

Про це заявила у середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статус кандидата з умовами проведення реформ для переходу до наступного кроку.

"Єврокомісія рекомендує надати Грузії статус кандидата з тієї точки зору, що необхідно провести деякі реформи", – заявила фон дер Ляєн. "Грузія повинна отримати статус кандидата, тому що кроки дійсно були зроблені. Вітаю", – додала вона. Єврокомісія до рекомендацій Грузії висунула пакет із 9 умов: - боротьба з дезінформацією та маніпулюванням іноземною інформацією про ЄС і європейські цінності; - необхідність дотримання Грузією зовнішньої політики та політики безпеки ЄС; - подолання політичної поляризації; - проведення чесних виборів – особливо в контексті парламентських виборів 2024 року; - підвищення інституційної незалежності – разом із ЦВК до списку потрапляють Національний банк і Національна комісія з регулювання комунікацій; - судова реформа; - боротьба з корупцією; - деолігархізація; захист прав людини, прав меншин, ЗМІ та громадських активістів.

Минулого року Європейська рада відмовилась надавати Грузії статус кандидата на членство в ЄС, обмежившись визнанням європейської перспективи.

Нагадаємо, у Євросоюзі очікують, що країни, які прагнуть стати членами ЄС, узгоджуватимуть із ним свою зовнішню політику, зокрема, у питанні санкцій.

За неофіційними даними, Єврокомісія планувала рекомендувати лідерам ЄС надати кандидатство Грузії, але з певними умовами для переходу до наступного кроку – відкриття переговорів.