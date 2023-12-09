Польська влада під кінець каденції погодила створення музею, присвяченого Волинській трагедії

Музей Волинської трагедії та Центр правди і примирення імені Леха Качинського планують створити в Хелмі на Люблінщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TOK FM.

Дебати про створення музею тривають вже тривалий час. На початку року місто викупило земельну ділянку з будівлями (приблизно за п'ять мільйонів злотих), а в жовтні – за кілька днів до виборів – було підписано лист про наміри щодо спільного управління установою між хелмським самоврядуванням та Міністерством культури і національної спадщини.

22 листопада – коли політична реальність вже чітко вказувала на те, що партія "Право і справедливість" прощається з владою – міністр культури Пьотр Ґлінський підтвердив меру Хелма, що місто отримає майже 180 мільйонів злотих на створення музею. Одразу після цього депутати міської ради погодилися влити ці гроші в міську казну в рамках угоди, укладеної з міністром культури (хоча на той момент вони ще не знали її змісту).

Формально кажучи, депутати прийняли зміни до так званого довгострокового фінансового прогнозу.

В угоді, укладеній до 31 грудня 2028 року, зазначено, що музей буде "спільним закладом культури органів місцевого самоврядування". В ній сказано, що "міністр і місто зобов'язуються надавати музею фінансові ресурси у вигляді субвенції, необхідні для здійснення його статутної діяльності". У період з 2024 по 2026 рік місто має надати 100 000 злотих на функціонування музею, а міністр – 900 000 злотих. У 2027 році і місто, і міністерство повинні виділити по одному мільйону злотих, а з 2028 року обидва суб'єкти зобов'язалися жертвувати по два мільйони злотих на потреби музею – щорічно.

Крім того, Міністерство культури і національної спадщини надасть цільову дотацію в розмірі 162,9 млн злотих на інвестиційні витрати, пов'язані з пристосуванням об'єкта для потреб музею в період з 2024 по 2027 рік, а місто виділить 18,1 млн злотих на "пристосування комплексу будівель колишнього військового госпіталю на вул. Грубешівській, 102 у Хелмі для розміщення Меморіального музею Волинської трагедії Центру правди і примирення ім. Президента Леха Качинського в Хелмі, а також на створення музейної експозиції".

Важливо, що угода також містить положення про те, що "в особливо обґрунтованих випадках вона може бути розірвана шляхом повідомлення. Період повідомлення становить шість місяців і набирає чинності наприкінці фінансового року, в якому закінчується цей період (...)".

"Члени ради погодилися прийняти гроші від міністра, коли ще не знали, що вони підписують, яким буде контракт. Тепер вони бачать, у що вони вляпалися. Це будуть величезні суми, які ляжуть тягарем на бюджет Хелма. Ми досі не знаємо, навіщо нам цей музей", – каже, мешканець Хелма, який побажав залишитися невідомим.

Питання фінансування музею в Хелмі підняв Дональд Туск, який наступного тижня буде офіційно висунутий кандидатом на посаду прем'єр-міністра (у разі, якщо уряд Матеуша Моравецького не буде підтриманий). Він описав цю ініціативу як створення "інституцій, створених лише для того, щоб отримати вигоду від цих грошей".

У листопаді тодішній заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що без вирішення питань щодо ексгумації останків поляків на території України їй "годі мріяти про вступ до Європейського Союзу".

Опитування свідчать, що понад 60% поляків хочуть, щоб Україна дозволила необмежену ексгумацію жертв Волинської трагедії.