Музей Волынской трагедии и Центр правды и примирения имени Леха Качиньского планируют создать в Хелме на Люблинщине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TOK FM.

Дебаты о создании музея продолжаются уже длительное время. В начале года город выкупил земельный участок со зданиями (примерно за пять миллионов злотых), а в октябре – за несколько дней до выборов – было подписано письмо о намерениях по совместному управлению учреждением между хелмским самоуправлением и Министерством культуры и национального наследия.

22 ноября – когда политическая реальность уже четко указывала на то, что партия "Право и справедливость" прощается с властью – министр культуры Петр Глинский подтвердил мэру Хелма, что город получит почти 180 миллионов злотых на создание музея. Сразу после этого депутаты городского совета согласились влить эти деньги в городскую казну в рамках соглашения, заключенного с министром культуры (хотя на тот момент они еще не знали его содержания).

Формально говоря, депутаты приняли изменения в так называемый долгосрочный финансовый прогноз.

В соглашении, заключенном до 31 декабря 2028 года, указано, что музей будет "совместным учреждением культуры органов местного самоуправления". В нем сказано, что "министр и город обязуются предоставлять музею финансовые ресурсы в виде субвенции, необходимые для осуществления его уставной деятельности". В период с 2024 по 2026 год город должен предоставить 100 000 злотых на функционирование музея, а министр – 900 000 злотых. В 2027 году и город, и министерство должны выделить по одному миллиону злотых, а с 2028 года оба субъекта обязались жертвовать по два миллиона злотых на нужды музея – ежегодно.

Кроме того, Министерство культуры и национального наследия предоставит целевую дотацию в размере 162,9 млн злотых на инвестиционные расходы, связанные с приспособлением объекта для нужд музея в период с 2024 по 2027 год, а город выделит 18,1 млн злотых на "приспособление комплекса зданий бывшего военного госпиталя на ул. Грубешевской, 102 в Хелме для размещения Мемориального музея Волынской трагедии Центра правды и примирения им. Президента Леха Качиньского в Хелме, а также на создание музейной экспозиции".

Важно, что соглашение также содержит положение о том, что "в особо обоснованных случаях оно может быть расторгнуто путем уведомления. Период уведомления составляет шесть месяцев и вступает в силу в конце финансового года, в котором заканчивается этот период (...)".

"Члены совета согласились принять деньги от министра, когда еще не знали, что они подписывают, каким будет контракт. Теперь они видят, во что они вляпались. Это будут огромные суммы, которые лягут бременем на бюджет Хелма. Мы до сих пор не знаем, зачем нам этот музей", – говорит, житель Хелма, пожелавший остаться неизвестным.

Вопрос финансирования музея в Хелме поднял Дональд Туск, который на следующей неделе будет официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра (в случае, если правительство Матеуша Моравецкого не будет поддержано). Он описал эту инициативу как создание "институтов, созданных только для того, чтобы получить выгоду от этих денег".

В ноябре тогдашний заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопросов эксгумации останков поляков на территории Украины ей "нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз".

Опросы свидетельствуют, что более 60% поляков хотят, чтобы Украина разрешила неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии.